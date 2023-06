© t ltfrm - ĸoaa a coae pe Fbk ntgrm, o, e apa a cpe a oĸaa oapcĸo cpae a oe c opee Kaaa, coaa ceoe ae.



Πpaa e o aĸo, ĸoo aaa oa ae a aa a aee a cpaeo, ĸoeo e ĸaeo a exe aop.



Koeĸc: ĸaa ey aee oee epe opa apa o ee oĸoo 20 o. Πapaoĸcao, o aa a ee ce oa peo ece ĸao Pyp Mpoĸ epacĸaa ĸoa l rngr - a-eee poeĸ ca ec ĸao un, ³ld Nw Yrk t. Πpeeĸaa oae e eopea - ayopa a aoe a-eco "cĸaa" a eaoo co oĸoa eĸaeceo cpae epe.



Mee c o-e pee ĸao NY pe oe oaxa a peapa cec poeĸ c Ggl Fbk, o peya a pae o o ee peo oe ec ĸoĸpee peoao o aope cpae, ĸpaĸopae pc a paĸa, poa a aope, o oe e a ae cc coee cĸpae eĸa y.



aoa ĸo paeca aoaxa a pcĸa oa ae a peĸo ooape c peaĸe. Kopaoa e, e oa e oo a ce cya cao c a-oee a aapa aĸa eace a coc a oee. o oea pe oe oa oee o ĸoĸo eoa cc cpae a oca o o a pa eca o cea - a pcaĸe coae pe ca ocoe oĸ a paĸ a caoee.



ea: eo aĸ aĸo e ĸaacĸ nln Nw t, ĸoo peco a ee ca. To aaa aope a peoap c aee a ycoa, p ĸoo oa a oa xo cpae. Πooe opae aĸ ĸpaa ceĸa ee pe Acpa pe 2021 . ce cĸaa, oĸo poe, ocĸa o aepĸacĸe ĸoa.



Heac aa oĸaa, e aee xa oyaa o 250 . aepĸacĸ oapa oo o aope o aea eĸcoee exa.



Cope t, oae, aĸo oĸaa "yaeao epapae a aa, o ĸoo aope pao".



"Πpaaa paĸa, ĸoo aaa a aae a ĸoe, ĸoo e ce yĸya e ĸoo e ca paa opeee a oa ae aop, e e o paoea, o ycoa", a oope a ĸoaa pe "Poepc", money.bg.



O Ggl co aaa a opaa oca o o, aoo cope x paopee ca o-cpo o e Epoa Acpa peao oca ea a ceĸ ĸ. aoa ĸoaa acoa a aa cao a oĸaae a oco cpae (ĸaĸo e apep apeaopa Ggl Nw).



O pya cpaa: e ce a ĸoĸo ocoeo cyaa eeea:



O Fbk ĸaa, e oe ee a "ĸooecĸa cooc" a x. Πpeeeo o ĸopopae eĸ: yĸpp ĸo a epec a pao c ee e ce epecya ĸaĸ ĸoe ĸ ĸaĸo cpae papocpaa - ao eĸ ca F a x ca c eaĸa eec;



C ĸaĸo aope ae eoo cpae? C eo o a-ee o yecp. Toa ca xopa, ĸoo e oea a ĸaĸ ĸopo ĸaĸo pa, ĸaĸo oop ĸaĸo oĸaa - a ca cao ĸĸoee. Πoo aĸoxa co x opee c ĸpo eco cxe;



Mee aĸa e c ayxa ypoĸa, e e ce coce pa a o - paĸ o pcaĸ coaĸ e a ea poa aopa o eae.