ЗАРЕЖДАНЕ...
Фалшиви банкноти евро: Как да ги разпознаем?
©
"Хората трябва да следят за най-общодостъпните знаци - водният знак на банкнотата не е нарисуван, напечатан, а представлява изтъняване на хартията. Има две серии - първата и втората "Европа" имат малки разлики. При новата серия има по-голяма лента за холограмата. При фалшивите по-лесно се бели, по-малко преливат цветовете в самата холограма. Има символи, които се променят, а при фалшивите само бляскат", обясни експертът във фирма за инвестиционно злато и сребро и обмен на валута Иван Мутафчиев в студиото на "България сутрин".
Той изтъкна, че когато човек държи в ръцете си много банкноти, по-трудно може да различи, ако между тях има фалшива.
"Хартията е специфична, на повечето фалшификати е или по-мазна, или като бял лист за рисуване. Усеща се разликата при докосване", каза Мутафчиев.
В ефира на Bulgaria ON AIR гостът поясни, че шансът да попаднем на фалшива еврова банкнота e по-голям от фалшиви левове, тъй като българската валута е в много ограничено производство.
"Повечето фалшифицирани банкноти са с по-малки номинали. Когато човек получи 200 евро, внимава повече. При най-малкото съмнение може да я занесете в реномиран търговец или обменно бюро. Ако установим фалшива банкнота, трябва да я предадем на БНБ", каза експертът.
В момента обменните бюра не са длъжни да обменят еврото по фиксинг, а определят курса на база търсене и предлагане.
"По-добре е да обмените в обменно бюро или банка, отколкото при търговци, които предлагат еврото при по-изкусителен начин", призова Иван Мутафчиев.
Той посъветва хората, които имат пари в брой, да ги инвестират, вместо да ги обменят в евро.
Още по темата
/
Експерт: Евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети
07.08
Търговец: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
07.08
Аптекар за еврото: Всеки ден отделям по 30 мин. да гледам филмчета в YouTube как да си инсталирам принтера
05.08
КФН: Ако ви предлагат договор за преобразуване на партида - пенсионна или застрахователна, не се лъжете! Това е измама
05.08
Още от категорията
/
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да се завърна в България: Не е това начинът
12:30
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
12:21
Богомил Николов: Нищожна е вероятността магазините за хората да са печеливши и да върнат парите в бюджета
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В полунощ влизат важни промени, свързани с еврозоната
22:52 / 07.08.2025
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
22:11 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спас...
21:20 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.