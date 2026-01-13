Грипната вълна започва да се усеща в цялата страна. Все повече хора търсят лекарска помощ с тежки грипоподобни симптоми. Специалистите предупреждават – грипът вече настъпва, а самолечението може да влоши състоянието ни. Във Варна вече е обявена грипна епидемия от утре, а други области са в предепидемична обстановка. Най-повишена е заболеваемостта в Бургас, Добрич и Силистра. Заради това здравният министър в оставка се срещна с директорите на регионалните здравни инспектори.Най-засегнати от тази грипна вълна са децата до 14 г. Затова и родителите са с повишено внимание.Деяна Илиева, родител: "Това е нещо, което всяка година го има. Навсякъде можем да се заразим – на разхода, на площадка и в училище, така че взимаме някакви мерки, макар и елементарни. Надяваме се да се размине."д-р Петко Желязков, председател на Съюза на общопрактикуващите лекари Бургас: "Грипът настъпва, наистина. В България доминира нов мутирал вариант на грипния вирус – AH3N2. Той се разпространява малко по-бързо от обичайното, защото променената генетична структура избягва частично имунната защита на населението."Съветът на лекарите е в първите 24 часа, след поява на симптомите, да си останем у дома и след това да потърсим личния си лекар. Самолечението вкъщи и прекомерна употреба на имуностимуланти е грешка, казват специалистите.проф. Доброслав Кюркчиев, началник на лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ "Иван Рилски": "Тоест, първо изследвания и на базата на това изследване вече да се прецени трябва ли да се дава, колко да се дава или да не се дава. Тъпченето с имуностимуланти засилва риска от неблагоприятно прекарване на болестта, именно заради свръхреакция на имунната система, която е напълно възможна."Няколко области са в предепидемична обстановка. Сред тях е и Бургас.Д-р Даниела Атанасова, РЗИ-Бургас: "Взимат се данни както от настанените пациенти в болниците, заети легла, има се предвид също посещаемостта в учебните заведения, така че само цифрите не са дистантни, за да се каже кога ще бъде обявена грипна епидемия."Във Варна, където първи обявиха грипна епидемия, от утре децата преминават на онлайн обучение. Мярка, която може да попречи на заразата, но няма да навреди на учебния процес.Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка: "Има проблеми, когато няма електричество, какъвто е случаят с Русе. Затова там не обявихме обучение в електронна среда. Всяка година пикът на грипната вълна съвпада с края на учебния срок. Учителите успяват да оформят учениците, било онлайн среда, било по някакъв друг начин."А лекари сигнализират за проблем с тестовете за грип в разгара на епидемията.д-р Петко Желязков, председател на Съюза на общопрактикуващите лекари Бургас: "Поизчезнаха бързите тестове за грип. Това усложнява диагнозата и усложнява лечението."Според фармацевти проблемът е по-скоро единичен, отколкото генерален.маг. фарм. Васил Ходжев, член на УС на Български фармацевтичен съюз: "Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа. В момента при нас има достатъчно количества, не мога да отговарям за цялата аптечна мрежа."Здравните власти с повишение внимание ще следят развитието на грипа в цялата страна.