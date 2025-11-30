Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
Недялка Стаматова е един от тях – разчита на терапия по Здравна каса всеки месец, а мисълта, че може да я загуби, я ужасява.
"За сърцето, за високо кръвно, холестерола", разказва пред NOVA Недялка Стаматова.
По закон Националната здравноосигурителна каса трябва да се разплати с аптеките до 45 дни, но сроковете вече са просрочени. Ако не се вземат средства от резерва, аптекарите се опасяват, че няма да могат да заредят нови лекарства по Здравна каса след Нова година.
"И ние нямаме никаква гаранция дали в декември месец ще получим плащанията, които са регулярни за предишни периоди, ако не се освободи резерв и не се гарантира това плащане по някакъв начин от държавата", обясни Дориана Чакърова, магистър-фармацевт.
Това поставя в риск пациенти с хронични заболявания и животозастрашаващи състояния.
"Трансплантиран пациент, който не може да си намери лекарствата и не може да си вземе лекарствата от терапията 24 до 48 часа, започва организмът да създава антитела и да отхвърли трансплантирани органи. Така че за всички хронични пациенти, които не могат да намерят своята терапия, проблемът е наистина на живот и на смърт", обясни Иван Димитров, председател, Български пациентски форум.
Допълнителен проблем е несправедливата схема на надценки за скъпоструващи терапии.
"При медикаментите, които струват от 60 до 50 000 лева, ние получаваме 30 лева надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия", смята Дориана Чакърова.
И докато чака гаранции от държавата, аптечният сектор се готви за следващото предизвикателство – въвеждането на еврото и преминаването към нов софтуер.
"Мога да кажа, че сме готови с двойното етикетиране на цените. Имаме заявени пакети за евро и центове", каза Анелия Найденова – магистър-фармацевт.
"Поръчването на пакети с евро банкноти и монети за януари доста ще улесни работата на аптеките, защото няма да се налага да държим толкова голяма наличност в левове и евро", обясни Олга Кондратиева, магистър-фармацевт.
В подготовката е включена и информационна кампания за възрастните хора.
"Инициативен комитет от семейните аптеки е започнал една инициатива за обучение на възрастните хора. Те ще стартират декември месец. Тогава ще имаме срещи с възрастни хора, на които ще обясняваме как е най-лесно да пазаруват, какво да направят първите дни на януари месец, да не използват парични средства. Всичко, което имат вкъщи, да обърнат още първите дни в пощенски клонове, в банки", обясни Пенка Минева, магистър-фармацевт.
Семейните аптеки настояват за спешни мерки и диалог с институциите, защото достъпът до лекарства не търпи отлагане.
