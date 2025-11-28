Фармацевтите притеснени: Всяка година НЗОК излага на риск здравето на хронично болните
Според тях държавата дължи на семейните аптеки близо 60 млн. лв., които има риск да не бъдат изплатени до края на годината.
"В последните месеци на всяка година парите в НЗОК свършват и се налага отваряне на резерва. Апелираме, за да се успокоят нашите страсти, да предвидим ще има ли пари до края на годината. Парите са важни. Аптеките взимаме лекарства на кредит. В най-лошия сценарий чакаме 45 дни парите за скъпоструваща терапия да ни бъдат преведени, това налага закупуване на лекарства на кредит. Складовете за лекарства са по същия начин", коментира пред Bulgaria ON AIR Евгени Антонов от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите.
По думите му в момента нямат информация дали резервът ще бъде отворен и това ги притеснява.
"Когато не си платим сметките, ще ни откажат следваща доставка. 1800 аптеки от семеен тип - за много населени места, това са единствените представители. Стараем се лекарството да е налично преди пациента", каза още Антонов.
"Искаме чуваемост, да изкажем нашите притеснения. Да излязат с информираност ще ги има ли средствата, да се предвиди навременно плащане на извършените от аптеките дейности, за да не изпадаме в колапс. Да се намери превантивен начин срещу изнасянето на лекарствата", подчерта гостът.
Иван Димитров, който е председател на федерация "Български пациентски форум", подчерта в ефира на "България сутрин", че проблемът е хроничен.
"Хората не могат да си купят лекарства, това са лекарства между 2000 и 50 000. Всяка година Здравната каса излага на риск здравето на хроничните пациенти. Лекарствата са животоспасяващи. Това, което прави Касата, е тотално безобразие! Надзорният съвет на НЗОК се е превърнал в обслужващ орган на Министерството на финансите. МФ разпорежда, ако може да се орежат пари. Защо да не се орежат пари и от лекарствата на хроничните пациенти...", каза той.
Димитров изтъкна, че държавата продължава да бъде най-некоректният платец - плаща 4 вместо 8% на групите, за които отговаря.
"50-60 или 100 млн. не мисля, че са проблем за държавата. Това е дискриминация към всички болни българи в тази държава. Единственото решение е държавата да спре да говори, че пациентът е в средата на здравната система, а да обезпечи здравето на нацията", настоя той.
"И аз съм хроничен пациент. Единственият начин е да ставаме здравни емигранти и да търсим спасение в Европа. Там никой не си позволява да подложи под риск здравето на пациентите", заяви Иван Димитров.
