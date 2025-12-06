Българската звезда в автомобилния спортзаписа първия си подиум във Формула 2.18-годишният ни талант, който днес е именик, взе третото място в спринта на Гран при на Абу Даби, провел се на пистата "Яс Марина".Той започна от днес от 5-о място, защото вчера бе наказан с 3 места заради блокиране наОще със старта Цолов мина пред, а пред него останахаи съотборникът му. Линдблад, който е един от най-добрите приятели на Цолов, взе победата в предпоследния си старт във Формула 2 след като от догодина 18-годишният талант ще кара във Формула 1.Цолов, от своя страна, завърши за първи път сред най-добрите трима във Ф2.Така той взима 6 точки за генералното класиране като вече има 12 пункта.Основното състезание е утре от 11:15 часа българско време.В него Цолов ще потегли от 12-а позиция.