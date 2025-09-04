ЗАРЕЖДАНЕ...
Феновете са пред стадиона над 2 часа преди България-Испания
© Фокус
Срещата, която е първа за двата тима в пресявките за Мондиал 2026, започва в 21:45 часа българско време.
"Феновете са навсякъде, а настроението е приповдигнато.
"Всички са нетърпеливи, а полицията е навсякъде", видя репортер на "Фокус".
"Испански фенове все още няма, но такива у нас с фланелки на звездите Ламин Ямал, Гави, Педри се виждат от много места. Най-много са те на ученици", добавиха още за медията ни от мястото на събитието.
