Около Националния стадион "Васил Левски" започна да се пълни с фенове от всички краища на страната, както и от чужбина над 2 часа преди може би най-голямата футболно събитие у нас тази година - световната квалификация между България и актуалния европейски шампион Испания. 

Срещата, която е първа за двата тима в пресявките за Мондиал 2026, започва в 21:45 часа българско време. 

"Феновете са навсякъде, а настроението е приповдигнато. 

"Всички са нетърпеливи, а полицията е навсякъде", видя репортер на "Фокус"

"Испански фенове все още няма, но такива у нас с фланелки на звездите Ламин Ямал, Гави, Педри се виждат от много места. Най-много са те на ученици", добавиха още за медията ни от мястото на събитието.