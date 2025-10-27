Георги Тахов, съобщиха от ведомството.
Годишният бюджет на схемата за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" е до 100 млн. лева.
Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година.
