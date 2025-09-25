ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансист: Българските търговци копират хърватския сценарий, плавно покачване на цените преди еврото
Какво ще стане с влоговете и трудовите договори?
"При банковите сметки няма никакъв проблем – те ще бъдат обменени по фиксирания курс. По отношение на трудовите договори няма да се подписват нови. Хората от третата възраст ме питат дали трябва да имат ново пенсионно решение в евро – няма такова нещо“, подчерта доц. Аврамов.
Защо има толкова противници на еврото?
Според него една от основните причини е слабата информационна кампания. Тя стартира едва на 2 септември 2024 г., въпреки че още през лятото на миналата година Европейската централна банка и Европейската комисия преведоха 10 млн. евро за тази цел.
Другият фактор е търговското поведение. "Малко повече от половин година преди приемането на еврото, българските търговци започнаха плавно да вдигат цените, подобно на хърватските си колеги. Официалната инфлация е между 2-5%, но неофициалната вероятно е 20-30%. Това обаче няма връзка с еврото – търговците просто се презастраховат“, поясни икономистът.
От 8 октомври започва и реалното налагане на санкции за нарушения, като според доц. Аврамов контролът трябва да е съсредоточен основно върху големите вериги, а не върху малките селски магазинчета, от които зависи ежедневното снабдяване на местните хора.
Икономистът прогнозира, че с времето страхът от еврото ще намалее:
"Сега противниците са над 50%, но се надявам след кампанията те да спаднат под 30%. Те няма да изчезнат, но след 2-3 години народът ще се успокои и ще оцени ползите – няма да има нужда да сменя валута, когато пътува за Гърция, Австрия или Хърватия, а еврото ще стане част от ежедневието ни.“
Доц. Аврамов е категоричен, че не бива да се обиждат противниците на еврото, а да се убеждават с аргументи и факти. В своята книга той предлага именно такъв подход.
"Еврото е глобална валута, която се използва на пет континента – в отвъдморските територии на Франция, испанските анклави в Африка и португалските острови. България трябва да се гордее, че най-после се присъединява към еврозоната. Можехме да го направим още през 2009-2010 г., но сега вече е факт. На 1 януари ще се поздравим с евро в портфейлите си“, завърши доц. Йосиф Аврамов.
