Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
©
Основната причина е поскъпването на суровия петрол на международните пазари. Преди началото на конфликта в Близкия изток средната цена на барел е била около 67 долара, а в момента достига 77 долара – ръст от приблизително 15%.
Според служебния енергиен министър Трайчо Трайков обаче увеличението на колонките засега е ограничено. По думите му, за да се стигне до поскъпване на горивата на дребно с около 20%, цената на суровия петрол трябва да се повиши с поне 60%.
Бъдещото движение на цените ще зависи най-вече от развитието на конфликта в Персийския залив и ситуацията около Ормузкия проток – ключов морски маршрут за транспортиране на нефт. Заради повишения риск корабособствениците и застрахователите вече изискват значително по-високи такси за преминаване през района, което допълнително оскъпява доставките.
Министърът съобщи още, че е разговарял с ръководството на Лукойл Нефтохим Бургас. Оттам са уверили, че до края на април рафинерията има договорени доставки на нефт на цени от периода преди конфликта, като част от количествата идват от региони извън Персийския залив.
Експерти обаче отбелязват, че рафинерията традиционно поръчва суров петрол за около три месеца напред. Това означава, че наличните по-евтини доставки не могат напълно да спрат покачването на крайните цени, особено ако новите поръчки се правят при по-високи международни котировки.
Експерти посочват, че рафинерията поръчва суров петрол за три месеца напред, което означава, че запасите от по-евтин нефт в Бургас трудно ще спрат изцяло вдигане на крайната цена, защото "Нефтохим" вече е направил поръчка на новите цени.
"Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол? При повишение на цените виждаме незабавно повишение и в крайните продукти. При обратната тенденция - при спад на цените, виждаме много по-забавен тренд", коментира пред NOVA финансовият анализатор Преслав Райков.
Собственици на бензиностанции вече съобщават за по-високи цени в базите, от които зареждат. По думите на предприемача Ангел Димитров това вероятно ще доведе до ново увеличение от около 3 евроцента, най-вече при дизела.
Въпреки това, според енергийното министерство сегашният ръст на цената на петрола все още не е достатъчен, за да предизвика сериозен скок на цените на горивата в страната. Ако военната ескалация бъде избегната, международните котировки дори могат бързо да се понижат.
Още по темата
/
Мадуро иска прекратяване на делото срещу него, твърди, че САЩ са блокирали средствата му за правна защита
27.02
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
28.01
Тръмп ще се срещне с лидера на опозицията във Венецуела, тя обеща да му даде Нобеловата си награда
09.01
Бивш министър на отбраната: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран
08.01
Още от категорията
/
Икономист: Огромна част от бизнесмените, купували скъпи имоти, закъсват тежко и започват да продават агресивно
02.03
Работодателите скочиха срещу промени, които ще попречат на интеграцията на чужденците в нашата икономика
25.02
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи
19.02
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
17.02
Над 2,4 млн. българи остават извън пазара на труда: Причините - пълна демотивация или работа на черно
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.