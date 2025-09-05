ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансист за бюджета: Да взимаш заеми, за да увеличаваш едни доходи е "перпетуум-мобиле"
"Ние раздухме разходната част от едни балансирани 38% от БВП, размер на публичния сектор, до едни 40-43%. Това е политика, която се случи последните 4 години. Хората си мислят, че е лесно да направиш бюджет и да промениш посоката, което не е така – представете си един голям камион, който трябва да вземе завой на скорост“, обясни пред bTV финансистът.
По думите му автоматичните формули затвърждават тази бюджетна политика, давайки пример с формулата за изчисляване на минималната работна заплата и за възнагражденията в държавния сектор.
"Това създава проблем на макроикономическо ниво, защото прегрява икономиката и създава дисбаланси в нея. Иска ми се да видя как ще реагират всички онези, които подкрепят тези формули, когато икономиката върне назад. А това може да се случи много скоро, гледайки какво се случва в Западна Европа“, посочи Дацов.
Финансистът коментира и заемите, изтеглени от държавата през последните години. По думите му тази политика е започната от бившия финансов министър и председател на "Продължаваме промяната“ Асен Василев и е продължена от следващите кабинети.
"Да взимаш заеми, за да увеличаваш едни доходи е "перпетуум-мобиле“ (б.р. вечен двигател, който все още не е открит). Бюджетът за тази година е същият като този в предишните години. Той няма съществена разлика. Когато една система се засили и искаш да промениш посоката, имаш нужда от време, за да го направиш“, допълни експертът.
Той даде пример с Румъния, където финансовите проблеми на страната започнали през 2018 г. 8 години по-късно страната обяви фалит.
"Ние сме горе-долу на четвъртата-петата година. Много си приличаме в това отношение. Ако ние не променим тази посока на бюджети и не вземем непопулярни мерки, сценарият ще е същия. Очертава се БВП за следващата година да бъде 6-7% нарастването – тоест, няма да има пари за нищо друго, освен за заплати“, каза Дацов.
Той обясни, че вариантите са два – или да се увеличи дефицитът, или правителството да започне да реже разходи. Според него държавните служители не трябва да надвишават 390 хил. души, а те в момента са около 470 хил. души.
