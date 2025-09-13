ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спасят парите от инфлацията
По думите му все още твърде много хора държат парите си на депозит.
"За съжаление, тук бъркаме инвестиция с имот, който купуваме за лично ползване или по-лошо - когато купуваме, без да правим нищо - просто така си стои. Купуват имот, просто за да си спасят парите от инфлацията, което е по-добре от това да си държат парите в депозит, със сигурност", разкри финансистът пред Bulgaria ON AIR.
Можем да управляваме финансите си по-умно
В студиото на предаването той разказа за новата си книга "Умни пари". Идеята е читателите да се научат да управляват своите финанси по-умно.
"Ние ги управляваме - получаваме пари, харчим, правим инвестиции, купуваме имоти, теглим кредити - правим всички тези неща, дори и да нямаме висока финансова грамотност. Ако искаме да е разумно, има начини това да стане. Това, което аз мога да обещая на читателите - когато затворят последната страница, е, че ще имат една финансова грамотност на средно ниво. Самата книга е написана като наръчник и може да се използва като справочник", обобщи Василев.
Няма човек да стане финансов или инвестиционен експерт с една книга, но ще положат една много добра основа на своята финансова грамотност, която могат да надграждат, каза още той.
Анонимен
преди 9 мин.
Нищо не искам да спасявам.Имам пари угаждам си
