Комисията по бюджет и финанси прие ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с 12 гласа "за“ и 8 "против“, предаде. Това стана на фона на бурни дебати.Припомняме, че по план се предвмиждаше бюджетът на Касата да бъде обсъден и в здравната комисия, но поради липса на кворум заседанието беше отменено.Обсъждането на бюджета на НЗОК предвика разгорещени дебати за пореден път. Център на дискусиите бе премахването на реда в бюджета, с който се предвиждаше увеличаване на възнагражденията на медиците без специалност и записването на твърди заплати.