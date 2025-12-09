Финансовата комисия прие на първо четене бюджета на НЗОК
Припомняме, че по план се предвмиждаше бюджетът на Касата да бъде обсъден и в здравната комисия, но поради липса на кворум заседанието беше отменено.
Обсъждането на бюджета на НЗОК предвика разгорещени дебати за пореден път. Център на дискусиите бе премахването на реда в бюджета, с който се предвиждаше увеличаване на възнагражденията на медиците без специалност и записването на твърди заплати.
