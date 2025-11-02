Фондация "Македония" за случая с Цеца: Това е акт на признание към собствената история
"Фокус" припомня, че певицата развя българското знаме по време на концерта си във Велес.
"Фокус" публикува целия текст на фондацията без редакторска намеса:
През последните дни медиите и социалните мрежи отново се изпълниха с изкуствено нагнетено "възмущение“ – този път, защото певицата Цеца Ражнатович развя българското знаме по време на своя концерт във Велес.
Нека припомним фактите. Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история.
Фондация "Македония“ винаги е защитавала правото на хората да се гордеят с истинските си корени и с историческата истина. Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява.
Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал.
И Илинденското въстание през 1903 година е вдигнато с българското национално знаме.
По-рано политическият анализатор Кристиян Шкварек заяви: Ако сръбска или македонска певица се завие със сръбското или македонското знаме на концерт в България смятам, че публиката няма да изригне толкова агресивно и просташко.
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
11:01
Журналистът Деница Китанова: Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония
30.10
Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
27.10
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
19.09
Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредне в преговорите
04.09
Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
02.09
Урсула фон дер Лайен на въпрос относно Северна Македония и ЕС: Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати
31.08
Гръцка евродепутатка, която се определя като македонка: Българите са прави! Хората в Скопие говорят български!
01.08
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Архангелова задушница е!
01.11
