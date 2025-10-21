“Цените на храните в България остават високи основно заради прекомерните надценки", заяви пред телевизия Euronews председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров, който призова за законово ограничаване на надценките и по-стриктен контрол върху ценообразуването."Френските производители, например, ако работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%. Нужно е въвеждането на закон, който да постави рамка, така вече ще има какво да се контролира и за какво да се глобява“, коментира Зоров.По думите му основният проблем е липсата на реални действия от страна на държавата."Дори когато има желание да се направи нещо, се стига до цирк и забавяне, законите се бавят в парламента по 9 месеца. Трябва да се вземат мерки“, подчерта той."В крайна сметка търговците на дребно определят крайните цени. Ние, производителите, каквото и да направим, последната дума е на магазина“, допълни председателят на асоциацията.