ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
© bTV
"Поискали са от тях във връзка с приемането на еврото да препратят своите средства на служебна банкова сметка. Това е измама и почти ежедневно имаме граждани, които са пострадали от тази измама“, обясни той.
"Някои от тези граждани са изгубили 1000, 2000, 3000 лева или евро, но голяма част от хората игнорират тези съобщения и това е основният съвет, който можем да дадем“, обясни Владимир Димитров.
По думите му извършителите на този тип измами са именно от Пакистан. Освен криптовалута, с парите на жертвите те си поръчват и храна в пакистански град.
"При голяма част от нашите разследвания следите на измамниците се губят заради това, че се намират на други континенти. С парите на жертвите се купуват криптовалути и е трудно да бъдат проследени“, каза още той.
"В някои от случаите успяваме да блокираме част от финансовите средства, които са изчезнали от сметките на пострадалите. Но много често киберпрестъпниците остават ненаказани, допълни Димитров.
"Проблемът е, че има държави, които освен че не ни съдействат, на практика генерират голяма част от киберпрестъпността. Например северноафриканските държави като Нигерия, Мали, Бенин, Кот д'Ивоар. Те генерират голяма част от романтичните измами“, разказа още киберекспертът.
Той уточни, че в дирекцията на ден постъпват около 70 сигнала за всякакви киберпрестъпления.
"Почти ежедневно имаме сигнали на пострадали от т.нар. инвестиционни измами. В чат приложение с тях се запознава предизвикателно изглеждаща дама. След няколко дни комуникация им е била показана платформа, където могат да удвоят и утроят своите пари. Това е сериозен проблем за нас“, обясни Владимир Димитров.
Той посъветва да се използват сигурни пароли, както и различни пароли за различните профили. Да се използват антивирусни програми на компютрите.
Още от категорията
/
Камен Алипиев – Кедъра в болница и с призив: Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание
20:44
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
20:43
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
20:42
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
18:10
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
15:02
Варненският митрополит Йоан: Преодоляването на разкола беше решаващ момент за Българската църква
14:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.