ГДБОП: Задържан е сърбин за трафик на марихуана за милиони през ГКПП "Капитан Андреево"
За този тип престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 до 15 години както и глоба от 100 до 200 хил. лева. Това стана ясно по време на брифинг на ГДБОП, Окръжна прокуратура – Хасково и Агенция "Митници“.
В началото на септември на ГКПП "Капитан Андреево“, обл. Хасково, за излизане от Република България в посока към Република Турция в специален тайник в полуремарке на товарен камион са били намерени 173 найлонови пакета със суха зелена листна маса. При полевия наркотест тя е реагирала на марихуана.
Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП коментира, че в периода 30 август – 1 септември са проведени множество оперативни действия, чрез които е проследено ремарке, идващо от Румъния през Видин, чийто влекач е бил сменен на територията на страната и композицията се е отправила към Турция.
Окръжна прокуратура – Хасково привлече като обвиняем Н.Р., на 55 г. Деянието е останало недовършено по независещи от него причини. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Утре Окръжна прокуратура – Хасково ще внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“.
