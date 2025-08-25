ГДБОП иззе при специализирана операция по Черноморието тонове артикули на известни марки. Акцията е реализирана в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на тежката и организираната престъпност.Действията на властите са предприети на територията на курортните комплекси на 23 и 24 август. Иззети са имитиращи текстилни изделия, обувки, чанти и други стоки.Претърсени са близо пет търговски обекта и складово помещение, които са управлявани от лица, свързани помежду си.Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Бургас. Разпитани са свидетели. Предстои и експертиза на стоката.