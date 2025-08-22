ЗАРЕЖДАНЕ...
ГДБОП разкри голяма измама, свързана с еврото! Жена е била излъгана с 10 000 лева!
©
Към момента е ясно, че се касае за сума от около 10 000 лева и използване на различни заблуждващи методи за разплащане, които помагат на измамниците. С жертва са се свързали хора, които са използвали широко използвано приложение за криптирана комуникация.
"Този профил на измаминиците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал логото на платформата, която жертвата използва. В процеса на комуникация с жертвата тя е информирана, че ако не започне процес на прехвърляне в служебна сметка на тази платформа на нейните финансови средства, те ще бъдат изгубени, няма да може да използва приложението в тази онлайн платформа за разплащания, както и банковата си карта към тази платформа". Това обясни ст. комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.
Жертвата се е подвела по съобщенията, предоставила е данни, извършила е няколко разплащания на служебна банкова сметка, посочена от измамниците и впоследствие приложението в тази онлайн платформа е превзето, тъй като тя е предоставила достъп до него - кодовете за двустепенна верификация. А сумата, в размер на около 10 000 лева, е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащания и други битови сметки.
Още по темата
/
Икономист: С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от чекмеджета и под възглавници
11:09
Зам.-министър на икономиката: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги
21.08
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
19.08
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
19.08
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
19.08
Ако след 10 години намерите в дома си левове или стотинки, стана ясно дали ще можете да ги обмените в евро
19.08
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
18.08
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
18.08
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
17.08
Още от категорията
/
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
15:56
Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителния акт срещу 16-годишен шофьор, заради когото загинаха две деца
11:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.