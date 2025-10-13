ЗАРЕЖДАНЕ...
ГДБОП с удар за 560 000 лева! Хванаха мъж с над 8 кг метамфетамин
Акцията е проведена на 10 октомври 2025 г. В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж.
На задната седалка в колата са намерени 9 прозрачни найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото е реагирало на метамфетамин.
Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК.
С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа.
Работата по документиране на престъпната дейност продължава.
