Специализирана полицейска операция на ГДБОП, със съдействието на служители на ОДМВР - Плевен срещу наркоразпространението е проведена вчера на територията на областния град, съобщи МВР. В хода й е неутрализирана организирана престъпна група за разпространение на наркотици, задържани са петима. Акцията е реализирана в рамките на разследване по чл. 321 и чл. 354а, ал.1 НК.По време на полицейските действия са претърсени осем помещения и са проверени пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.По случая е образувано досъдебно производство. След изтичането на 24-часовата мярка за задържане, на петимата са повдигнати обвинения и с прокурорско постановление са задържани за срок до 72 часа.Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура – Плевен.Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година.