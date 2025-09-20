Сподели close
Пожарът в Плевенско е локализиран, но огнеборците остават на терен. Това съобщиха за "Фокус" от ГДПБЗН.

Гори бивш мазутен утайник от рафинерия Плама-Плевен. Запалили са се и пластмаси.

От пожарната успокояват, че опасност за населението няма. 

Плевнчани са притеснени и за качетвото на въздуха след пожара и апелират възможно най-бързо да получат информация дали излизането навън е безопасно за здравето им.