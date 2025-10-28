Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Рая Назарян става председател на НС. Това съобщиха от ГЕРБ-СДС във Фейсбук след срещата на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Ротацията ще е на 10 месеца.

По-рано днес Съветът за съвместно управление обяви, че партньорите в управлението са постигнали съгласие за ротацията, но се очакваше подробностите около процедурата да бъдат обявени утре.

"Фокус" пипомня, че след Съвета за съвместно управление ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание.