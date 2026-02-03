Деница Сачева по време на консултациите при президентът Илияна Йотова.
От своя страна Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители и благодари за предложението. "Ще споделя тази идея с останалите парламентарни групи, но се съмнявам, че има време за това. Нямаме никакво намерение да разтягаме във времето предсрочните избори", допълни тя.
По думите на Сачева правителството в оставка работи със силно ограничен мандат. "Предполагам, че и служебното правителство ще има такава съдба и няма да може да отговори изцяло на очакванията", каза още тя.
В 13:30 ч., на "Дондуков" 2 в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
