Илияна Йотова. Тепърва ще видим как той ще се справя с основната задача - провеждането на честни избори. Това заяви заместник - председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов в кулоарите на парламента след като стана ясно какъв ще е състава на служебното правителство, предаде репортер на ФОКУС.
Ангелов посочи, че те винаги са работили за това изборите да са честни.
"Ние никога не сме се вторачвали в състава на служебното правителство, нямаме проблем с нито един от министрите и за нас никога не е било от значение кой ще поеме едно или друго министерство - за нас е важно във входа на предстоящата кампания да обясним на хората какво предлагаме и да проведем една сериозна кампания, в която да спечелим отново", каза той.
"Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки", отговори Ангелов на въпрос дали кабинетът е политически безпристрастен.
Според Ангелов служебният кабинет има за цел определени политически новородени формации да бъдат фаворизирани да спечелят изборите.
