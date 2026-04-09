Министерството на вътрешните работи (МВР) упражнява натиск върху ГЕРБ - това заяви кандидат-депутатът от партията Христо Терзийски пред репортер на ФОКУС.

Терзийски твърди, че от МВР са извършили обиски и изземвания в домовете им, включително на техните моторни превозни средства, по сигнали за нерегламентирана дейност по време на изборите - тоест за покупко-продажба на гласове в полза на ГЕРБ.

Кандидат-депутатът напомни, че самият той е бил министър на вътрешните работи и запита кога управлението на ГЕРБ е предприемало подобни действия спрямо политическа партия по време на предизборна кампания.

"Нямаме претенции към редовите полицаи, които изпълняват задълженията си, а към висшето ръководство на МВР.", заяви още Терзийски.

Бившият външен министър Георг Георгиев заподозря целенасочена атака към ГЕРБ.

"Впечатление прави, че единствените, които попадат под ударите на тази агресия, са ГЕРБ. Нито една друга партия, включително тези, които подкрепят служебното правителство, не са засегнати. Всичко, което продължават, са своеволия и репресии", коментира той.

Георгиев предупреди, че ще държат отговорни както вътрешния министър, така и началника на кабинета на премиера и самия премиер.

"В момента се цели да се попречи на ГЕРБ да участва пълноценно в изборите. Те се опитват да оправдаят политическото си съществуване. Ние предупреждавахме, че тази репресия ще се разгърне, и че намеренията им не са искрени“, завърши Георг Георгиев.