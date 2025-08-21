ЗАРЕЖДАНЕ...
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление, което се преследва според разпоредбите на Наказателния кодекс, напомниха от ГИТ, цитирани от "Фокус".
От началото на годината са предоставени 14 933 бр. разрешения за работа на непълнолетни лица, като за същия период на 2024 г. те са били 13 249 бр.
Ако подадените от работодателя документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен
Процедурата по издаване на разрешенията е подробно описана на сайта на Главната инспекцията по труда в секцията Административно обслужване, рубрика "Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389.
Представители на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област“ (ДИТ Софийска област) участваха в информационно събитие за трудовите права и задължения на младежите в град Своге. Организатор на инициативата бе териториалната Дирекция "Бюро по труда“.
На младежите бяха разяснени въпроси за сключване и прекратяване на трудовите правоотношения и за работата на изпитателен срок. Сред разгледаните въпроси бе и този за работата без трудов договор и за рисковете, които крие тя за трудовите и осигурителни права на работещите.
По време на събитието присъстващите получиха брошури с информация за въвеждането на единната европейска валута от 01.01.2026 г. Те са разработени от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Българската народна банка като част от информационната кампания за въвеждане на еврото в Република България.
Инспекторите по труда от ДИТ Софийска област са се включвали и в други подобни инициативи през 2024 г., насочени към повишаване информираността сред младежите за техните трудови права и задължения в училища в градовете София и Костинброд.
