Габриел Вълков: БСП винаги е готова за избори. 35 години правим избори
Той добави, че сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, да броят и да вадят протокол, да се броят и разписките, след което се засичат и двата протокола.
"Това е теза, подкрепяна и от президента Румен Радев. Що се отнася до сканиращите машини, не трябва отново да притесняваме хората как и с какво ще гласуват. Няма време дори да се обучат изборните администрации и да се обясни на хората как ще се гласува с новите машини", бе категоричен социалистът.
Във връзка с получаването на третия мандат от АПС, Атанасов обясни, че самият президент решава и носи отговорност на кого да даде този мандат и на коя дата ще бъдат изборите.
"БСП винаги е готова за избори. 35 години правим избори. Имаме готова изборна администрация, хора по секциите, които са подготвени, експерти по избори. През последните години сме провели осем избора", каза народният представител и председател на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков.
