Ако отворим електронните магазини ще видим, че вече голяма част от тях имат съобщения, с които предупреждават, че може заради по-големия търговски оборот да не спазят обичайния срок за доставка. Не е лошо и куриерските фирми да отправят такива съобщения към своите клиенти, за да може те да са наясно, това заяви пред БНТ Габриела Руменова от "Ние, потребителите".Тя посъветва потребителите да взимат възможно най-скоро своите поръчки, защото офисите са претрупани от тях.Но и куриерските фирми да направят логистика за по-дълго работно време, например."Напоследък се говори за идеята да отпадне наложеният платеж като метод на плащане. Но аз си мисля, че в България наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя".И двете страни - и купувачът и търговецът, трябва да бъдат коректни по отношение на действията едни към други.