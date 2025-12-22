Софийският градски съд отказа да освободи от ареста двамата задържани за клипчета с мъчения на животни от Перник.Съдебният състав прие, че двамата подсъдими Габриела Сашова и Красмир Георгиев нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели.Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни.Поради това съдът връчи днес обвинителния акт и насрочи разпоредителното заседание за 16 януари.