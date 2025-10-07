Христо Гаджев на журналистически въпрос относно коментар на лидера на "Възраждане“ Костадин Костадинов във връзка със статия на "Уолстрийт Джърнал“ за разговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши.
"САЩ, между другото, са най-големите производители на газ в света, по-голям производител отколкото дори и Руската федерация. Така че да търсим възможности за диверсификация за ползване на американски газ – не виждам нищо лошо", посочи депутатът от ГЕРБ-СДС.
Христо Гаджев каза още, че Костадинов говори за национално предателство във всяко второ изречение.
"Ако погледнем позициите на "Възраждане“, по-скоро те обслужват чужди интереси", заяви Гаджев.
Мисля, че вчера беше отговорено от самия г-н Борисов, нямам какво повече да допълня по темата, заяви още Христо Гаджев относно статията в "Уолстрийт Джърнал“.
