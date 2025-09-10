ЗАРЕЖДАНЕ...
Гарантираха кредит за близо 250 милиона лева заради Вертикалния газов коридор
© Архив
Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта. Те ще бъдат усвоени до 15 декември 2025 г., а срокът за погасяването им е 5 години след 1 януари 2027, когато изтича гратисният период.
Проектът "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален газов коридор" включва проекти за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България, както и за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния. Те са включени в десетгодишния план за развитие на европейската мрежа на операторите за пренос на природен газ ENTSOG, както и в десетгодишния план за развитие на мрежата на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Съгласно решение на Народното събрание от 14 март 2024 г. е предвидено финансирането на проекта да се осъществи чрез увеличаване капитала на "Булгартрансгаз" ЕАД и заемно финансиране при издаване на държавни гаранции.
Проектът за Вертикален газов коридор има стратегическо значение за сигурността на газовите доставки в България и Югоизточна Европа. Реализацията му ще повиши надеждността на снабдяването с природен газ, диверсификацията на газовите доставки и развитието на конкурентен и интегриран регионален пазар на природен газ.
Още по темата
/
Министър Станков: Още един кораб с тръби за Вертикалния газов коридор ще пристигне на пристанището в Бургас
19.06
България, Гърция, Румъния и Унгария подписаха меморандум във връзка с Вертикалния газов коридор
19.07
Още от категорията
/
"Възраждане" иска изменения в Закона за потребителския кредит, предлага глоби до 1 000 000 лева
09:50
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:20
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.