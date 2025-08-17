Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, след като вчера се възпламени ново огнище.В гасенето участават пожарникари, военни и доброволци. В готовност е летателна техника на армията да се включи в битката с огнената стихия.Търсят се още доброволци, които да помагат в гасенето. Това става ясно от призив във Фейсбук страницата на Националната асоциация на доброволците.Сборният пункт е на разклона за село Плоски, където желаещите трябва да се явят до 10 часа днес.Ето какво съветват от доброволческата асоциация:Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:- Огнеупорно защитно облекло;- Каска;- Защитни очила;- Респиратор или маска;- Ръкавици - устойчиви на топлина, за защита на ръцете;- Здрави обувки или ботуши - за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.- Дълги дрехи, от несинтетични материи;- Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски.Задължително си носете храна и вода са собствени нужди.Ако имате, вземете с вас - тупалки, лопати, мотики и пръскачки.