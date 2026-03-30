''Газпром'': Европейските газови резерви може да не достигнат до следващата зима
Въпреки призивите на Европейската комисия да започне изпомпването на газ в хранилищата възможно най-скоро, сезонът на добив в Европа продължава и резервите са паднали до 28%, според изявлението на компанията.
''Нивото на газовите резерви в хранилищата на ЕС може да се характеризира като критично ниско за съвременна Европа. В същото време през 2025 г. то беше 33,5%, а през 2024 г. - 58,7%. Може да се предположи, че резервите в европейските подземни хранилища за газ може да не достигнат дори 70% до началото на следващия сезон на добив. Глобалното затопляне със сигурност е опция, но термометърът не се поддава на убеждаване. Например, миналата седмица температурите на въздуха в редица ключови региони, потребяващи газ в континентална Европа, бяха значително под климатичната норма'', подчертава Милер, според изявление на холдинговата компания.
Според ''Газпром'', Австрия, Белгия, България, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Хърватия, Чехия и Швеция продължават да консумират газ от хранилищата.
Междувременно хранилищата в Германия, Франция и Холандия са запълнени средно само на 17,4%, въпреки че са сред най-големите потребители на газ в ЕС, подчертава Милер. Към 28 март само 5,3% от техните газови резерви са останали в подземни хранилища в Холандия – най-ниското ниво за всички времена.
ТАСС съобщи по-рано, че отоплителният сезон в Европа, който вече е най-дългият от пет години насам, се удължава поради леко застудяване в региона в края на март и началото на април. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври 2025 г. страните от ЕС са изтеглили над 70 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетните добиви възлизат на приблизително 61 милиарда кубически метра, което вече е с 6 милиарда кубически метра повече от обемите, инжектирани през лятото. До средата на февруари страните от ЕС вече бяха изразходвали целия газ, който бяха инжектирали в хранилища през лятото, и теглят от резервите, останали от предишни години.
