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Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: Íå ìîæå - â÷åðà ïóñíàõìå ïàðêîâåòå, õàéäå ñåãà è ïåéêèòå
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 14:07 / 03.05.2020Êîìåíòàðè (9)240
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"Ñëåä âñÿêî îòïóñêàíå ìÿðêà ñå èçèñêâà ìàëêî âðåìå, çà äà ñå âèäè åôåêòà. Íå ìîæå - â÷åðà ïóñíàõìå ïàðêîâåòå, à ñåãà è ïåéêèòå. Íåêà äà ïðîñëåäèì åôåêòà îò òîâà íåùî. Òðÿáâà äà èìà äîñòàòú÷íî âðåìå äà ñå íàòðóïàò äàííè êàêâî ñå ñëó÷à è èìà ëè âëîøàâàíå íà ñèòóàöèÿòà", êàçà ïðîô. Ìóòàô÷èéñêè. Òàêà ñÿäàíåòî ïî ïåéêèòå â ïàðêîâòå îñòàâà çàáðàíåíî.

Òîâà îáÿâè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè íà èçâúíðåäåí áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò âúâ âðúçêà ñ ìåðêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî â îòãîâîð íà
êðèçàòà, ñâúðçàíà ñ êîðîíàâèðóñà COVID-19. Íà áðèôèíãà ïðèñúñòâàõà ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ, ìèíèñòúðúò íà òðàíñïîðòà Ðîñåí Æåëÿçêîâ, ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äîö. Àíãåë Êóí÷åâ, ìèíèñòðèòå íà çäðàâåîïàçâàíåòî è âúòðåøíèòå ðàáîòè - Êèðèë Àíàíèåâ è Ìëàäåí Ìàðèíîâ.



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Âçåìè ñå ãðúìíè âå, òè ñè çà "4 -òè êèëîìåòúð". È òàì äà ñè ñòîéø çàâèíàãè, èçòðåùÿëî ìåíòå òàêîâà.
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Ìàéêà òè ïàëÿê.... ëúæëèâîòî îâ÷àð÷å âñÿêà ñåäìèöà èäâàë àäà àéäå áóøîíà äà ãúðìèø
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Õîðàòà ñòîÿõà íà äèâàíèòå è ëåãëàòà. Ñòèãà ñ òèÿ ïåéêè. Íåêà ñå ðàçõîæäàò èíà÷å äðóãè áîëåñòè ùå äîéäàò îò ñåäåíå â êúùè.
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Çàùî äà íåìîæå áå ãîñïîäèí êîðåìåí õèðóðã è ìåíòå ãåíåðàë, à êàê ìîæå â ãðàäñêèòå àâòîáóñè äà ñà ïî 200 ÷îâåêà íà 5 êâàäðàòà àìà òî äà ñå ñåòèø òðÿáâà è àêúë íå ñàìî äà ëèæåø àíóñè íà ïîëèòèöè è ïðåìèåðè, ÷å òî êàêúâòî ïðåìèåðà òàêúâ è íà÷àëíèê ùàá âñå ëúæöè è èìèòàòîðè íà ðàáîòà !
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Èâàí Ïîðòíèõ: Îùå çîíè âúâ Âàðíà ùå áúäàò îòâîðåíè çà ãðàæäàíè! Ùå áúäå îãðàíè÷åíî ïúòóâàíåòî çà ïåíñèîíåðèòå â ïèêîâè ÷àñîâå!
13:19 / 02.05.2020
Äî äíè îòïàäàò êëþ÷îâè çàáðàíè ó íàñ! Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè îáÿâè êîè ñà òå
08:42 / 01.05.2020
Îòâîðèõà òúðãîâñêèòå îáåêòè çà íåõðàíèòåëíè ñòîêè íà ïàçàðèòå âúâ Âàðíà
12:30 / 02.05.2020
Ãëîðèÿ è ïîëîâèíêàòà é èñêàò áåáå
16:18 / 01.05.2020
Òåæúê ïåðèîä çà ïîïóëÿðíà âîäåùà, Àäåëèíà Ðàäåâà ïîãðåáà áëèçúê ÷îâåê
16:23 / 01.05.2020
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17:51 / 01.05.2020
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12:15 / 01.05.2020
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