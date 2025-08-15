ЗАРЕЖДАНЕ...
Ген. Мутафчийски: Тежко остава състоянието на пострадалите при катастрофата в София
Това съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, предаде репортер на "Фокус".
Припомняме, че тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус от градския транспорт в София. Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой.
"Все още има опасност за живота на пациентите, които са в реанимация", категоричен бе ген. Мутафчийски.
По думите на министъра на здравеопазването Силви Кирилов трима от пострадалите в катастрофата са откарани в "Пирогов" – двама са в тежко състояние. Болницата е мобилизирала всичките си ресурси.
Здравният министър коментира също така безводието в страната: "Винаги, когато има проблем с водата, има опасност от епидемия. Има колеги лекари, чиято специалност е това и се готвят за такива произшествия. Взети са всички мерки, за да не се случи епидемия".
