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Ñíèìêàòà áå èçïðàòåíà â ðóáðèêàòà "Ìîÿòà íîâèíà", à âúîáðàæåíèåòî íà ìàíèêþðèñòêàòà óñìèõíà âîäåùèòå íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" òàçè ñåäìèöà - Êóçìàí Èëèåâ è Ëîðà Èíäæîâà.
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20:52 / 04.04.2020
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12:27 / 04.04.2020
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14:34 / 04.04.2020
Ñëàâè Òðèôîíîâ "çàõàïà" Áîéêî Áîðèñîâ: Íå ñè ãîñïîäàð íà âñè÷êè áúëãàðè!
17:33 / 04.04.2020
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08:53 / 04.04.2020
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14:22 / 04.04.2020
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