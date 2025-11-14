Ген. Мутафчийски за исторически пробив в трансплантациите: Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина
Следоперативната грижа за реципиентите: 21-годишен мъж и 42-годишна жена, е поверена на проф. Райна Робева, доц. Даниела Петрова и техния екип от Клиника по нефрология.
"Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина. Постигнахме резултат, който е плод на години целенасочен труд, обучение и дисциплина. Благодаря на всички колеги, които не спряха да вярват, че можем да направим още една крачка напред. Нашите екипи преминаха обучение и специализации във водещи световни центрове. Винаги сме следвали пътя на най-добрите, черпили сме техния опит и сме го прилагали у нас с една единствена цел – да осигурим на българските пациенти най-висок стандарт на лечение", заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.
С този изключителен успех ВМА затвърждава позицията си като водещ национален център в областта на трансплантологията и е единствената болница в България, в която се извършват два вида органни трансплантации – чернодробни и бъбречни.
Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.
Признателност за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, на колегите-имунолози от УМБАЛ "Александровска“, както и към ИА "Медицински надзор“ и дежурния екип в МБАЛ "Уни Хоспитал“-Панагюрище за перфектната организация при експлантацията на органите.
