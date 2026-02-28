Ген. Василев за "Петрохан": Има пропуски. Не съм вътре в разследването, но това, което чета, показва пропуски
Според него рокадите не са нещо необичайно. По думите му проблемът не е в самите смени, а в ефекта им върху системата. "Това е практика от край време. През 1997 г. цялото ръководство беше сменено. При всички министри, при които съм работил, имаше тотални смени", посочи той.
Ген. Василев заяви, че подобни процеси влияят негативно на работата в министерството. "Като започнат такива събития, всички се услушват кой ще е новият началник, на кого е човек. Като дойде, едни започват да се мазнят, а други, че няма да ги закача. Това е в ущърб на работата", каза той пред NOVA NEWS.
Бившият директор на Националната полиция коментира и публичния конфликт между политическото и професионалното ръководство на МВР. "Беше ме срам да го гледам. Главен секретар, директор на полиция и други да стоят и да се обвиняват. Това е срам за авторитета на министерството", заяви той.
Ген. Василев коментира още и темата за разследването по случая "Петрохан - Околчица". Той отправи критики към комуникацията около разследването на трагедията в "Петрохан" и случая край Околчица. "Има пропуски. Не съм вътре в разследването, но това, което чета, показва пропуски", заяви той.
По думите му основните въпроси са два - "Защо?" и "Кой?". Според него версиите за секта и ритуално самоубийство са твърде прибързани. "Много е лесно да кажеш секта, педофили и случаят е приключил. Не е така. Всичко трябва да се извади", заяви Василев.
Ген. Василев подчерта, че обществото има нужда от ясни и изчерпателни отговори. "Когато не се казва всичко ясно, се раждат съмнения. А в такива случаи това е най-лошото", добави той.
