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Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè: Íîñåòå ìàñêè, îò òÿõ íå ñå óìèðà!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:07 / 01.10.2020Êîìåíòàðè (11)274
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"Âúîðúæåíèòå ñèëè âñå îùå ñà ïî-èçîëèðàí êîíòèãåíò. Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà òàì âñå îùå å êëúñòúðíî è ïîä êîíòðîë". Òîâà çàÿâè øåôúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè íà áðèôèíã, êîéòî ùå ñå ïðîâåæäà âñåêè ÷åòâúðòúê ïî çàïîâåä íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ. 

"Îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà èìàõìå íÿêîëêî îãíèùà. Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå å 96. Èìàìå 10 çàðàçåíè êóðñàíòè. Òå ïðèñòèãíàõà â ó÷èëèùàòà çàðàçåíè. Íèå ãè îòêðèõìå, çàùîòî àêòèâíî ãè òúðñèì. Íàé-ãîëåìèòå îãíèùà â åäíî îòäåëåíèå â öåíòðàëíà Áúëãàðèÿ èìàøå îêîëî 30 ÷îâåêà, â èçòî÷íà Áúëãàðèÿ 16 ÷îâåêà. Îêîëî Ñîôèÿ èìàøå äâå îãíèùà ñ ïî 20 ÷îâåêà. Â ìîìåíòà ñèòóàöèÿòà å îâëàäÿíà", ïîä÷åðòà òîé. 

"Äîêàòî òðàåøå èçëîæåíèåòî íà ïðîô. Àíãåëîâ è äîö. Êóí÷åâ, ìè íàïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ïîíå 15% íå íîñÿò ìàñêèòå ñè êàêòî òðÿáâà. Íà 8 ñåïòåìâðè èçëåçå ñòàòèÿ, êîÿòî äàâà îáùèòå íàñîêè êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâèì, çà äà èç÷àêàìå âàêñèíàòà áåç äà ñå ðàçáîëååì. Êàêúâ å øàíñúò - íîñåíåòî íà ìàñêè.  Íîñåíåòî íà ìàñêè íàìàëÿâà âèðóñíèÿ òîâàð. Òåçè, êîèòî íîñÿò ìàñêè, ïîåìàò ìíîãî ïî-ìàëúê âèðóñåí òîâàð, ïðåêàðâàò áîëåñòòà ïî-ëåêî è èçãðàæäàò èìóíèòåò. Òîâà å äîêàçàíî â àçèàòñêèòå ñòðàíè. Îò òÿõ íå ñå óìèðà". 

Òîé ïîä÷åðòà ñ ïðèìåðè çàùî å òîëêîâà âàæíî äà íîñèì ìàñêè. Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè äàäå ïðèìåð ñ äâà êðóèçíè êîðàáà - íà åäèíèÿ ñà íîñèëè ìàñêè è 80% îò çàðàçåíèòå èçêàðâàò áîëåñòòà áåç ñèìïòîìè, äîêàòî ïðè äðóãèÿ êîðàá, êúäåòî íå ñà íîñåíè ìàñêè, ïðîöåíòúò áèë òî÷íî îáðàòíèÿ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5189
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Òîçè îõëþâ äà ñå êà÷âà íà åäèí òàêúâ êðóèçåí êîðàá è äà îòïëàâà, âúçìîæíî íàé-äàëå÷! 4 ìåñåöà ïî÷òè íèêîé íå íîñè ìàñêà è ïî÷òè ñå íîðìàëèçèðà æèâîòà! Çàñòóäè ëåêî, âäèãíàõà áðîèêèòå(ïî ãðàôèê) è ïàê ñå ïîÿâè òîçè êëîóí! Ñïèðàéòå òåçè áðèôèíãè! Õîðàòà ïîëóäÿõà âå÷å!
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Ãåíåðàëå ,íåêà ìàñîâî äà ïî÷íå äà ñå ãëîáÿâà ïî 100-200ëâ ,çà äà ìîæå òàÿ ìàéìóíîïîäîáíà ïàïëà÷ äà ñå âúçïèòà !
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Îò òÿõ ìîæå äà íå ñå óìèðà àìà îò òâîÿòà íàãëîñò è äåáåëîî÷èå...ñèãóðíî?!?
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Ñâúðøè ëåòíèÿ ñåçîí è ãåíåðàëà ñå ïîÿâè,ëèïñâàøå...
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Ìîøåíèê äîëåí óóóóóðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Íàä 550 000 ëâ. îòïóñêà Îáùèíà Âàðíà çà îñíîâåí ðåìîíò íà îòñå÷êè, ñâúðçàíè ñ áóë. "Ëåâñêè“
17:20 / 29.09.2020
Ìàéêà íà 4 äåöà îò Âàðíà ñå ñàìîóáè â Ãúðöèÿ
13:22 / 29.09.2020
Àïåëàòèâíèÿò ñúä ïîòâúðäè àðåñòà íà 23-ãîäèøíèÿ Äèí÷åð îò Äîáðè÷, óáèë ñúãðàæäàíèí
14:25 / 29.09.2020
Îáùèíñêèÿò ñúâåò âúâ Âàðíà äàäå çåëåíà ñâåòëèíà íà ïðîó÷âàíèÿòà çà èçãðàæäàíå íà ëåêî ìåòðî
16:39 / 29.09.2020
Íîâè ñóïåðêàìåðè íà ëîâ çà äæèãèòè âúâ Âàðíà
16:31 / 30.09.2020
Íîâè ñëó÷àè íà ó÷èòåëè è äåöà ñ êîðîíàâèðóñ âúâ âàðíåíñêî ó÷èëèùå è ÿñëà
17:02 / 30.09.2020
Âàðíåíåö ñëåä òåæêèÿ èíöèäåíò íà Ãàëàòà: "Ñòåôàíîâöèòå" â òàçè äúðæàâà çíàÿò - íÿìà êîé äà ãè íàêàæå!
11:17 / 30.09.2020
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