На 24 октомври 2025 г. от 10.30 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам ще изнесе публична лекция за виетнамско-българските отношения.

Официалното посещение на То Лам в България се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Социалистическа република Виетнам и е по покана на президента Румен Радев. Визитата у нас е част от европейска обиколка на виетнамския лидер.