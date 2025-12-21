Георг Георгиев.
Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.
"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаем какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.
По думите му България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. Окачестви обратните твърдения като лъжа, манипулация, дезинформация, фалшива новина. България гласува "за" дългосрочното замразяване на активите, подчерта Георг Георгиев.
"Българската позиция е, че ние сме и продължаваме да бъдем съпричастни с Украйна", каза още Георгиев.
Георг Георгиев: България гласува "за" дългосрочното замразяване на руските активи
©
Още по темата
/
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Reuters: Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Xtellus за закупуване на активи на ''Лукойл''
15.12
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
САЩ глобиха със 7 млн. долара компания, свързана със санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска
06.12
Още от категорията
/
Колко "частни" са частните болници у нас: 11 от тях са получили 70% от приходите си от НЗОК. Данъкоплатците искат да знаят къде отиват парите им
14:01
Ивайло Мирчев: Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната
20.12
Пеевски: Освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище е провокация срещу морала на българите!
20.12
НАП пуска нова услуга
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Голям Ботев
преди 10 мин.
Когато Магнитски заиграе, всеки влиза в релси!
Даскала1
преди 41 мин.
Това изчадие е тръгнало по пътя на Николай Младенов - е*и и майката на България, важното е аз да се наредя. Алтернативата - избягал от Карлуково.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.