Георг Георгиев по повод задържането на българския гражданин Любомир Киров в Украйна.
"Това, което е възможно, да бъде направено относно защитата на неговите права, ще бъде", каза още той.
Смятам, че популизъм и политиканско са излишни в такива ситуации. Винаги, когато Българската държава е работила го е правила със оглед на позитивен резултат, а не за извличането на съмнителен публичен дивидент. Така министър Георгиев коментира призива на президента Радев към МВнР за спешни действия по случая с българина Любомир Киров, задържан в Одеса.
