Георг Георгиев.
По думите му е важно когато се правят важни реформи, да се действа много внимателно.
"Няма как в една системна партия да има напрежение вследствие на политически процеси. Ние сме ясно концентрирани в задачата си", каза Георгиев.
Той каза, че темата за Петрохан се нуждае от хладнокръвие и да оставим институциите и компетентните органи да си вършат работата.
"Г-жа Нейнски е човек с опит, познава министерството. Вярвам, че ще остане вярна на принципите, на които държавата е посветена", каза още той.
Относно спирането на работата на летището в София той каза, че няма място за тревога.
"България е част от една общност, която е ясно координирана и изпълнява своите задачи. Това, което ние правим, не е нито повод за безпокойство, нито нещо ново", заяви бившият министър.
Георг Георгиев: Очевидно е в какви проблеми се замеси този служебен кабинет още със старта си
Тежката зимна обстановка предизвика хаос в страната
22:59 / 21.02.2026
НИМХ предупреди: Снеговалежите продължават и през нощта!
22:04 / 21.02.2026
Асен Христов: Цялата истерия с повишените сметки за ток не същест...
20:47 / 21.02.2026
670 снегорина са на терен: Каква е пътната обстановка в страната
18:49 / 21.02.2026
ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
17:02 / 21.02.2026
