Георг Георгиев.
Георгиев каза, че тази тема, присъства на всички негови разговори и срещи с представители на американската страна.
"България отчита съществен напредък по изпълнението на критериите по сигурност на документите, граничния контрол и обмена на информация", обясни той.
Отпадането на визите за българските граждани не зависи от България и конкретен срок не може да бъде посочен. През 2024 г. процентът на отказаните визи тип В на българи за САЩ е бил 6,02 %, което е най-ниският процент.
