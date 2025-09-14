ЗАРЕЖДАНЕ...
Георги Бърдаров: Без социална инфраструктура, няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места
Бърдаров акцентира върху един от най-болезнените аспекти на тази криза – закриването на училища.
"Ако няма социална инфраструктура – детска градина, училище – няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места“, отбеляза той.
Писателят говори и за децата, които според него израстват в напълно различна среда от това, което познава неговото поколение.
"Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално “, сподели той с усмивка.
Бърдаров разказа и за вълнуваща среща на "Алея на книгата" – млада двойка му споделила, че се е влюбила благодарение на един от неговите романи, а следващия месец им предстои сватба.
По повод новата си книга – "Адажио за Мария“, която е сред най-продаваните заглавия за месец август, Бърдаров разкри, че сюжетът е силно личен и вдъхновен от историята на собствения му род.
"Това е история, която ме докосва силно емоционално. Отдавна живее в мен и дойде времето да я разкажа“, призна той.
На финала той подчерта, че най-трудното в писането остава любовта – особено онази, която е невъзможна или преминава през сериозни изпитания.
