Георги Георгиев направи равносметка на изминалата година и погледна с надежда към 2026 година.
ФОКУС публикува думите на Георгиев без редакторска намеса:
Гняв, това беше чувството, с което започнах тази година, изправен пред историите на десетки възрастни хора – едни останали без дом заради имотната мафия, други, завързани за легла в "домове на ужасите" - гладни, упоени и всичките – сами.
Не помня през живота си до този момент да бях изпитвал такава ярост от безпардонното погазване на всякакви норми от самозабравили се мошеници. За по-малко от година променихме закони, въведохме правила и на първо място, изведохме над 400 човешки същества от потресаваща мизерия, наречена не "хоспис", а "стая под наем“. Е, повече не може така, не и без ефективно наказание, каквото Наказателният кодекс вече предвижда.
"Гаражните арбитражи“, които фабрикуваха решения, с които се отнемаха пари, имоти и бизнес – вече са в историята.
Имотните измамници имат имена, така както имат имена и тези, които им съдействат – това показахме с десетки наши проверки. И аз, и екипа ни получавахме "добронамерени“ съвети да спрем, но разбирането ми за добро изключва да се примиря с измамата и неправдата. Държавата не може да отстъпва пред неправдата – в това вярвам и това преподавам на моите студенти в Юридическия факултет на СУ повече от 10 години.
Направихме огромни законодателни реформи, отлагани с години и в рамките на една година получихме две плащания от Европейската комисия.
Безкрайно благодаря на колегите си, на хората от екипа ми, на сърцатите служители, с които работихме. Благодаря и на тези, които открито се опитваха да ни саботират и на тези с дежурната фраза "това не може да стане“ – всъщност, може. Доказахме го.
Да, процесите вървят по-бавно отколкото ни се иска, но за сметка на това, нищо няма да стане без личните ни усилия, без да влезем в конфликти, без да си създадем неприятели, някои от тях наистина опасни. И нека това не звучи обезкуражаващо, защото това са камъните, с които се градят и характер, и каузи, и държавност.
Умът, талантът и добродетелите са всякога по-ценни и невинаги, но често, надделяват над глупостта, посредствеността и пороците. Времето разкрива всичко. Нека да издържаме изпитите му.
Пожелавам на всички добра и успешна 2026 г. Доброто не се създава само̀, затова нека имаме сили и смелост да го избираме и отстояваме. Разумът е често безпомощен в колективното безумие, но той трябва да е въоръжен с воля, търпение и решителност - желая ни ги от сърце.
На тази снимка са всички мои възможни причини да продължаваме смело напред.
Да бъде благословена Нова година!
На многая лета!
