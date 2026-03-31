За момента подписаното споразумение с Украйна от служебния премиер е символично. Символиката е много хубава. То не поражда финансов ангажимент от страна на България. Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

По думите му критиката от страна на Румен Радев е доста странна, предвид факта, че негово служебно правителство подписа договор за по-дълъг период и със сериозен финансов ангажимент. "В този смисъл критиките към това споразумение са по-скоро основани на позиция за и против помощта за  Украйна и позиционирането на България", допълни Харизанов.

Политическият анализатор изрази скептицизъм към това доколко България се ангажира с военна подкрепа. "До момента информацията е много разнопосочна. Ще ми се да видим повече и ми е много любопитно как осъществяването на това споразумение, ако се стигне до него, ще се случи и в какво ще се изразява то", коментира гостът.

Според Георги Харизанов ролята на споразумението се изразява в две сблъскващи се противоположни тези. "Едната е, че заставаме на правилната страна и се солидираме с международния правен ред, а другата че то налива гласове във всички проруски партии и по този начин се вдига топката на Радев", подчерта той.

Експертът обясни, че критиката към сключване на споразумението от служебното правителство е по-скоро основана. "Въпросът тук е на баланси и на възприятия", добави Харизанов.

"От сега е ясно кои партии, ако влизат в следващия парламент ще са за ратифициране на това споразумение и кои против. Отговорът на въпросът се крие с резултатите от изборите. И в това каква ще парламентарната тежест на различните парти", изтъкна политическият анализатор.