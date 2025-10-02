Георги Иванов, директорът първенства и турнири Валентин Чакъров, председателят на ЗС на БФС Варна -Георги Мирчев, председателят на ОС на БФС Шумен Милен Христов, спортни деятели и граждани.
Стадионът бе реновиран по Програма "Хеттрик“ на УЕФА за развитие на футболната инфраструктура, в резултат на което са изградени ново игрище с изкуствена настилка от най-висок клас, монтирана е система за осветление и е извършен цялостен дренаж и подравняване на терена.
Освен изграждането на основното игрище, Община Шумен инвестира допълнително средства в модернизацията на спортното съоръжение. Извършен е ремонт на административната сграда и съблекалните, изградени са помощни игрища, обновена е трибуната и е поставена нова мрежа около комплекса.
Президентът на БФС Георги Иванов изрази благодарността си за доброто сътрудничество с местната власт и акцентира върху значимостта на подобни проекти за бъдещето на българския спорт.
"Всеки новооткрит или реновиран спортен и футболен терен е повод за радост, защото това е начинът да върнем децата на терените и в залите. Това е първата и основна стъпка към възраждането на спорта ни – добрата инфраструктура“, заяви Георги Иванов.
Българският футболен съюз ще продължи да работи в посока модернизация на спортните съоръжения в страната, като част от дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие на футбола у нас.
