Ще посетя всяка една областна дирекция на МВР, където да се срещна лично с вас. Знам, че думите ми може да не стигнат до всички, затова смятам за нужно да ги споделя и тук. Това написа изпълняващият длъжността главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев на своята Facebook страница, публикувайки и видео от днешното си изказване пред полицаите от ОДМВР в град Враца."Колеги, ние сами сме избрали професията си. На нас се пада отговорната задача да защитим честността на вота. Да не позволим на купувачите на гласове да откраднат от нас и от бъдещето на нашите деца", гласи обръщението на Кандев."Ще застана и ще защитавам всеки един от нас, който върши работата си почтено.Моят призив към вас е инициативата да бъде наша. Смятам, че до датата на изборите не е време за канцеларии и бюра. Искам всички от нас на терен. Нашата работа е сред обществото и ние трябва да оправдаем неговото доверие. Важно е след вота на 19 април да можем да погледнем колегите си, семействата си и децата си в очите. Да не се срамуваме да го направим! Действайте смело и по закон. Желая ви успех!", пише още той.